美式大賣場好市多提供多元商品及退貨服務，受到不少消費者青睞，就有民眾日前在臉書社團分享，直擊好市多賣場擺出2款汽車，引起網友們熱烈討論，也有人好奇可否開一個月再退貨，釣出內行人解答是不行的。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己在賣場看見福特汽車兩款車型Focus ADV和KUGA，價格約80幾萬，可以刷卡或用黑卡結帳。

貼文引起網友討論留言，「信用卡額度可以刷到全車額也很令人佩服」、「特斯拉再跟我說」、「信用卡+黑卡，可以回饋3%？」、「算超值了啦，送電動椅了，其他還好」、。還有人笑說「萬一買到車王應該可以無條件退貨了」、「刷下來然後卡費結算前一天拿去退，免費開一個月選我正解」。

不過內行網友也引述好市多規定提醒，「客製化商品、特別商品、汽機車須掛牌之車輛及安裝商品：依廠商購買契約，不可退貨。廠商另提供維修或是保固方案」，切莫誤會能夠退貨，另外黑鑽卡2%回饋不適用汽車、黃金條塊等商品。