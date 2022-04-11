柯叔元劇中迷戀方馨。（台視提供）

台視《美麗人生》將上演火熱的摸胸場面，柯叔元劇中對於美艷動人的方馨非常心動，時不時就到酒吧「站崗」探望心愛「女神」。方馨看到老實的柯叔元，一時起了玩心主動挑逗對方。步步逼近柯叔元大膽壁咚男方，見柯叔元緊張得說不出話來，更當場加碼把對方的手放在自己的胸部。方馨這場摸胸戲火辣尺度突破以往，她害羞表示：「過往合作模式，通常都是他(柯叔元)主動，我是第一次這樣。」。

方馨透露拍這場戲其實很緊張：「倒也不是怕叔元哥摸，是因為怕沒有辦法呈現角色那種很風騷的感覺，希望我們兩人的火花跟張力可以完美呈現。」柯叔元則表示：「這樣做在螢幕上看已經有很強的畫面感了。」

劇情中方馨看到柯叔元摸胸後的驚恐表情，反問「是不是嫌不好摸？」柯叔元慌忙中脫口：「不是！好摸的、很好摸，又軟又香⋯」還懊惱地說自己想歪。柯叔元笑說：「王威(劇中角色)的個性算是比較衝動的、也有一些純愛，劇本給了很多。」

這場戲兩人一收一放的互動令人莞爾。對於方馨的大方鎮定，柯叔元表示：「角色當然是會害羞，但我們兩個認識很久了，默契很好，所以倒是還不會怕『下不了手』。」讓方馨聽了又害羞又好笑。

方馨私下個性優雅，與劇中角色截然不同，她分析角色是有些年紀的要穩重，不能像店內的年輕小姐那樣活潑，所以不能太放，同時還要維持女人味。因此對於劇中的呈現，她給自己極大的要求和壓力，她表示自己一緊張就口乾舌燥，拍戲空檔抓到機會就在一旁猛灌水。