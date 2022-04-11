旁人見狀趕緊上前將2人拉開。（摘自「我是下營人」臉書／張毓翎台南傳真）

台南市下營夜市10日傳一名年輕男子向攤販強索夜市保護費不成，除了翻桌還勒住脖子，有民眾目擊拍下PO網，指稱「一名年輕人欺負一個老人家，聽說是要收夜市保護費，警察是多沒在維護治安的嗎？」，引發眾怒。警方今天將施暴者的張姓男子依法送辦。

台南市警察局麻豆分局昨晚7點多接獲報案，下營夜市內有民眾打架糾紛，員警獲報後立即前往現場處置，到場時施暴的男子已不在現場。員警先將61歲的周姓受害人帶返所，並查出施暴者身分為26歲的張姓男子，是下營夜市自治會的人員，雙方疑因自治會所需費用繳納問題而發生爭執。

下營夜市自治會今天出面澄清，當下絕對不是收「保護費」，為了需要支付維持交通的管理費，以及打掃環境的清潔費，日前和各攤商開會討論，大家都同意會共同支付，一格收取80元，該名周姓攤商當初也同意會分攤，因為他占了9格，所以應繳交600多元。

下營夜市自治會說，昨天跟該名周姓攤商收管理費、清潔費時，因為對方不願配合，他們工作人員也比較衝動才導致這起事件，造成有相關負面消息，對社會大眾感到很抱歉。

警方表示，已通知張嫌到案說明，針對張嫌在公共場所的施暴行為，已觸犯恐嚇危害安全、妨害自由、傷害、毀損等罪嫌，全案報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，依其犯罪事證明確，依法移送偵辦，並建請檢方聲請羈押。

市府經發局市場處表示，經查下營夜市目前仍未送件申請許可，已於3月稽查時依該條例進行裁罰並通知限期改善，並強調，絕不容許暴力非法行為影響民眾生活，未來將加強稽查本市夜市，宣示暴力零容許的決心。