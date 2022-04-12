攸關台積電到高雄設廠的「楠梓產業園區設置計畫 」環評大會12日宣告過關，大會附帶要求台積電，比照環保署環評案件成立「環評小組」，空氣品質監測點增加文府國小，地下水位監測設置至少三點以上。環團批評大會召開匆促，高市府承諾不明，呼籲台積電在未來碳排、環境監測、購買綠電等細節都該清楚說明。

該開發案座落在中油高雄煉油廠，今年3月4日通過第一次環評專案小組審查會議，3月28日通過第二次會議，土壤、地下水汙染整治日前也已完成，4月12日召開環評大會。

計畫內容指出，楠梓產業園區依循行政院政策，以台積電等半導體廠為核心，建立南部半導體S廊帶，園區佔地29.83公頃，帶來1500名就業人口，年產值1600億元。

專案小組委員針對滯洪池設計、健康風險評估、環境及汙染污檢測、2050淨零碳排、有害事業廢棄物清理管制、環評監督機制、生態綠廊公園規劃、施工及營運後的交通配套措施進行討論。

委員指出，光是五月天開演唱會就能癱瘓楠梓區當地交通，屆時就業人口增加帶來的交通、停車問題，高楠公路、左楠路、世運大道等高車流道路需研擬因應計畫。

環團批評，此次環評大會召開太過匆促，還看不到市府具體承諾，對於台積電污染排放逐年削減、環境監測、購買綠電等細節都該補足，應以台積電二奈米廠「竹科寶山二期擴建案」環評內容為標竿。

此案也引發Ngo間相互論戰。「地球公民基金會」要求台積電不只以「2050年淨零排放（100％使用再生能源）、園區5成電力使用屋頂光電」為目標，更要協助高市府推佈民間屋頂光電計畫，回饋社會。但「高雄好過日」日前批評基金會「過度要求」台積電，忽略未來綠電市場趨勢、可行性低，甚至可能影響高雄招商，導致高雄產業轉型更加艱難。

地球公民反駁，該理念不過分且可行，台積電在綠電推廣上付出一些社會成本和責任是合理的。同時呼籲，生態公園與園區整體規劃精神、環評承諾及科學園區政策環評承諾對照表、成立環評結論小組等相關承諾都應納入環說書。