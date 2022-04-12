台北捷運公司過去曾宣導民眾搭乘手扶梯要「右側站立、左側通行」，但此宣導雖取消多年，不少民眾仍習慣站在右側台階。就有網友在臉書分享，他選擇站左側，卻被後方民眾指正且責罵，讓他相當不開心。

這名網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，稱10日下午在高雄捷運左營站搭乘手扶梯上樓，他當時站在台階左側，被後方一位阿伯指責，「趕快走上去，左邊不是給你站的！」、「法律規定手扶梯左邊不可以站人！」

原PO聞言感到一頭霧水，明確回應對方手扶梯左側可以站立，法律更無此規定，接著就轉頭不再理會阿伯，在旁目擊全程的女民眾也聲援她表示認同，還要她別理阿伯。原PO還表示，民眾趕時間應選擇爬樓梯，而不是要求搭乘手扶梯的人靠右，讓出左側供其行走。

貼文曝光後，不少網友氣憤留言表示，「要快，麻煩走樓梯，謝謝」、「那是一種習慣，不是義務」；也有網友點出，讓出左側手扶梯只是一種舉手之勞，讓趕時間的民眾能走左側快速通行，倘若阿伯能好好向原PO溝通，原PO一定會願意讓位。