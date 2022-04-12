振曜(6143)今(12)日宣布，電子貨架標籤首次跨場域透過金准智與智慧社區藥局「健生活」合作，在社區藥局裡導入的電子貨架標籤採用全系統變價取代一般紙製標籤。

振曜長期開發電子貨架標籤市場，除積極佈局傳統零售通路外，更首次跨場域透過金准智與智慧社區藥局「健生活」合作，在社區藥局裡導入的電子貨架標籤採用全系統變價取代一般紙製標籤，除了能有效減少錯誤標價的發生還可清楚地顯示資訊內容，打造創新與自動化的生活健康服務體驗。

振曜營運長林志茂表示，健生活是全台首家導入電子貨架標籤的社區藥局，電子貨架標籤可自動更新貨架商品的資訊內容，在疫情期間讓藥師回歸專業，可以更專注於諮詢服務及防疫工作的落實；站在健康環境的理念來看，電子貨架標籤帶動實體店面「無紙化」，不只改變傳統藥局經營樣貌，也能友善環境健康。

根據研究指出，電子貨架標籤(Electronic Shelf Label，ESL)在2021~2026的年複合增長率預估為16.6% (Global Information, Inc., 2021)，顯示市場需求成長潛力強大。除了已知的零售通路外，電子貨架標籤的多元應用也已逐步擴大到健康照護場域，透過電子貨架標籤高效率作業模式及藥師提供完善諮詢服務，落實達成智慧藥局經營永續、環境永續的目標。

目前振曜科技主要產品包括電子書閱讀器(E-Reader)、電子筆記本(E-Note)、電子行李標籤(Electronic Baggage Tag)、電子貨架標籤(Electronic Shelf Label)、病床卡、智慧藥盒、智慧公車站牌、掛號報到機.. 等相關產品，2022年業務策略著重於多元化產品開發，包含彩色電子書閱讀器及電子識別證，展望未來將透過自有產品於歐美市場推廣全系列電子紙應用產品，並積極擴展其他新興市場。