台北市動物之家風波不斷，不僅「超收」情況嚴重，改建工程也延宕多年，台北市議員汪志冰再爆，近3年動物之家退養犬貓數平均近40隻，平均退養天數約10天，甚至有人當天就退養。對此，北市動保處坦言，退養理由多是亂咬東西、吠叫整夜，導致飼主難以忍受，未來將在認養前加強飼主宣導和溝通，避免類似案件再發生。

台北市議會下午進行財政建設部門質詢，汪志冰指出，市府推動「領養代替購買」政策美意十足，但近3年來從動物之家認養又退養的犬貓數約40隻，雖然數量不高，但平均天數10天就有人退養，甚至有人當天就退養。

動保處長宋念潔坦言，動物之家每年送養1000多隻動物，大部分民眾的退養理由是寵物吠叫整夜、咬東西及亂尿尿，甚至將家具啃壞，導致飼主無法忍受；事實上動物到新的環境本就需要適應，但確實有些飼主比較心急，碰到狀況後就認為無法再養。

但汪志冰質疑，家中適不適合養寵物、如何面對寵物脫序反應及家人是否反對飼養都是重要指標，但北市僅依「台北市公立動物收容處所動物認領任養辦法」規定，只要依申請書上逐條說明教育後並經獸醫師診療、植入晶片和注射狂犬病疫苗即可領回。

此外，動保處在飼主領養後僅以電話訪查被動追蹤，但2019年至2021年家訪次數掛零。汪志冰指出，反觀民間認養標準更嚴，不僅事前、事後都要家訪，甚至禁止住套房、雅房的飼主認養，還要求結紮、同住成員同意認養。

汪志冰建議，市府應參考民間標準，並將醜話說在前頭，告知領養者未來可能面臨貓抓沙發、狗翻垃圾桶等狀況，別讓民眾在沒有認知的情況下衝動認養，反而造成不當飼養、二次棄養。

宋念潔說，雖然有家訪制度，但仍要尊重飼主意願，大部分飼主不希望動保員進入家門，只願意電話諮詢或提供家中照片，且動保處身為公家單位，無法做過多限制，倘若規定太嚴格，還可能降低認養率，未來會在認養前加強飼主宣導和溝通，盡力在事前觀察寵物飼養環境。