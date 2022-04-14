台北市議員汪志冰14日指出，台北市高中以下學校有泳池的125所中逾半已啟用超過20年，老舊泳池的結構不安全令人堪憂，教育局應盡快針對學校老舊泳池進行盤點檢修，以利學生安全。教育局長曾燦金表示，3個月內完成會勘後再評估改善。

汪志冰於北市議會教育部門質詢指出，北市高中以下學校有附設游泳池共125所，但其中8所學校泳池未設置無障礙設施，5所在士林北投，8所學校均有開設身障類資源班，身障學生人數總計431位。

汪志冰表示，全台北市對外開放營業的游泳池共有50座，18座未設置無障礙坡道或升降椅占比3成6，其中7座還是公務機關的管轄附屬設施如中央研究院綜合體育館游泳池、公務人力發展學院福華國際文教會館游泳池等。王志冰認為，體育局應該要求7座公務機關優先改善，體育局長李再立說，會以行政指導要求改善，1個月內個供報告。

汪志冰也說，目前北市公、私立高中以下學校共280所，有附設泳池的共計125所，泳池的設置率已近一半，且大多均為室內、溫水，泳池興建啟用30年以上有32座、20至30年有27座，因此20年以上的泳池占比近5成，其中7座有進行補強或整修，約有4成以上已20年未曾檢修，存在許多安全上疑慮，且近五年學校泳池內受傷且送醫人數有27人，應審視舊泳池的安全性，不該等到意外發生才開始檢討。

她以士林區蘭雅國中游泳池為例，37年未曾更新，去年9月因整修屋頂鋼構鏽蝕工程時需將水放掉，才發現早年興建的池底基礎僅有砂石極配與沙層，並非現今建構泳池使用RC混凝土層，且池體鋁合金板無檢修孔，屬於不安全的泳池結構體，目前泳池進水管、出水孔有漏水現象，要求教育局盤點學校泳池積極處理。

教育局長曾燦金表示，將組健康檢核小組，希望議員支持預算，3個月內會勘後再評估改善。