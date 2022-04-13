【愛傳媒張競評論】媒體來電請我評論國防部編製此份手冊內容，我認為編製此種手冊絕不可能滿足所有對象之需求，各方期待也都不同，所以當袍澤花了功夫編製後，特別這只是個範本，各個不同機構都要自行調整其專屬手冊內容，因此實在不必對其內容指三道四，而是應當正面肯定予以鼓勵。

只是這份手冊是由總統下令讓國防部負責編製，總還是覺得有點奇怪，因為假若回過頭去查閱

《國防法》第7條：

中華民國之國防體制，其架構如下︰

一、總統。

二、國家安全會議。

三、行政院。

四、國防部。

第10條：

行政院制定國防政策，統合整體國力，督導所屬各機關辦理國防有關事務。

就知道行政院對於國防政策與國防有關事務是具有無法推卸責任；

同時依據《國防法》第五章「全民防衛」第28條：

行政院為落實全民國防，保護人民生命、財產之安全，平時防災救護，戰時有效支援軍事任務，得依法成立民防組織，實施民防訓練及演習。

以及第 29 條

中央及地方政府各機關應推廣國民之國防教育，增進國防知識及防衛國家之意識，並對國防所需人力、物力、財力及其他相關資源，依職權積極策劃辦理。

看來看去，這份手冊應當是由行政院來統籌比較合理，而不是責由國防部來編製。假若要讓國防部能夠專注於戰訓本務，不要讓國軍去承擔原本應由行政院統籌辦理之政務項目，這是替三軍統帥撰寫指裁示事項擬稿幕僚要事先搞清楚，同時也要作好的功課。

國防政務依法該誰辦就要讓誰辦，但對於法條解讀人人看法不同，這份手冊國防部已經編出範本，後續督導「中央與地方政府各機關應推廣國民之國防教育，增進國防知識及防衛國家之意識，」就請綠營執政國安團隊謀士們，依法向三軍統帥建議，交付給行政院督導辦理吧！

#這份手冊插圖水準不錯

#最好不要讓這手冊派上用場

#行政院不是只要幫院長找掃帚手冊

媒體來電請我評論國防部編製此份手冊內容，我認為編製此種手冊絕不可能滿足所有對象之需求，各方期待也都不同，所以當袍澤花了功夫編製後，特別這只是個範本，各個不同機構都要自行調整其專屬手冊內容，因此實在不必對其內容指三道四，而是應當正面肯定予以鼓勵。

只是這份手冊是由總統下令讓國防部負責編製，總還是覺得有點奇怪，因為假若回過頭去查閱

《國防法》第7條：

中華民國之國防體制，其架構如下︰

一、總統。

二、國家安全會議。

三、行政院。

四、國防部。

第10條：

行政院制定國防政策，統合整體國力，督導所屬各機關辦理國防有關事務。

就知道行政院對於國防政策與國防有關事務是具有無法推卸責任；

同時依據《國防法》第五章「全民防衛」第28條：

行政院為落實全民國防，保護人民生命、財產之安全，平時防災救護，戰時有效支援軍事任務，得依法成立民防組織，實施民防訓練及演習。

以及第 29 條

中央及地方政府各機關應推廣國民之國防教育，增進國防知識及防衛國家之意識，並對國防所需人力、物力、財力及其他相關資源，依職權積極策劃辦理。

看來看去，這份手冊應當是由行政院來統籌比較合理，而不是責由國防部來編製。假若要讓國防部能夠專注於戰訓本務，不要讓國軍去承擔原本應由行政院統籌辦理之政務項目，這是替三軍統帥撰寫指裁示事項擬稿幕僚要事先搞清楚，同時也要作好的功課。

國防政務依法該誰辦就要讓誰辦，但對於法條解讀人人看法不同，這份手冊國防部已經編出範本，後續督導「中央與地方政府各機關應推廣國民之國防教育，增進國防知識及防衛國家之意識，」就請綠營執政國安團隊謀士們，依法向三軍統帥建議，交付給行政院督導辦理吧！

這份手冊插圖水準不錯。

最好不要讓這手冊派上用場。

行政院不是只要幫院長找掃帚。

作者為英國博士、中華戰略學會研究員，曾任國軍艦長

●評論文章，不代表i-Media 愛傳媒立場