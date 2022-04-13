新冠肺炎在燒，也不要讓青少年錯過HPV疫苗的黃金接種期！台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌表示，近年國際對於HPV帶來的威脅日漸重視，世界衛生組織(WHO)也提出，建議9-14歲青少年在發生性行為前依醫囑接種HPV疫苗，把握疫苗的「黃金接種期」，以獲得更佳的保護效果。

台灣兒童感染症醫學會邱南昌理事長、台大醫院小兒感染科李秉穎醫師、台大醫院小兒感染科黃立民醫師、林口長庚醫院兒童感染科黃玉成醫師及臺中榮總兒童感染科陳伯彥醫師共同拍攝「簡單的一句話」影音，攜手衛教大使佩甄，分享全球針對HPV預防的計劃與研究，並探討HPV相關風險及青少年預防，呼籲家長陪同青少年進入診所依醫囑接種HPV疫苗。

截至2020年5月，全球已有107個國家將青少年女性納入HPV疫苗的公費接種對象，另外還有33個國家也將男性納入，全球已經廣泛接種HPV疫苗。 陳伯彥表示，根據統計顯示，全球有5％的癌症都與HPV相關，可能導致的癌症或疾病包含，口咽癌及頭頸癌、子宮頸癌、肛門癌、陰道癌、外陰癌、菜花。

邱南昌表示，隨著全球對於HPV的重視提升，同時美國研究也指出，9-14歲接種HPV疫苗的男女孩相較於16-26歲接種的女孩，有更顯著的免疫反應。因此WHO提出相關計畫及建議，希望推動青少年對HPV的預防，應在疫苗反應較佳的9-14歲間接種HPV疫苗，才能更具保護效益，於就學過程中多增加一層防護。

李秉穎表示，其實男性更容易受到HPV的感染，且僅有不到兩成的男性能對自然感染產生抗體，而自然感染HPV後，能產生HPV抗體的男性更少於5％，家長都應該提高警覺，及早帶9-14歲的孩子前往診間諮詢醫師，接種HPV疫苗。

以「台灣好媳婦」著稱的衛教大使佩甄也表示，雖然老公跟自己很早就已經接種完成，但以前都以為HPV感染跟小孩無關，直到聽到要好好把握9-14歲這個較佳接種年齡，保護的效益更佳，所以也準備好要把HPV疫苗當成今年的兒童節禮物送給一對正值青少年的兒女，提早給他們更完善的保護。