民進黨年底選戰佈局，民進黨祕書長林錫耀今表示，台北市、新北市及桃園市，民進黨「多觀察以靜制動，不必太早出牌」，台北市有可能三強鼎立，藍白合處於矛盾狀態，民進黨不用太早翻牌；至於台中市長提名，林錫耀說，「台中人選本來是要出來了，但是因為主席隔離而緩下」。

此外，之前有意參選新竹市長初選的新竹市議員李妍慧，今宣布加入民進黨發言人群，民進黨內部規定，當選人就職日的一年前，不能兼任黨職，李妍慧表示，她不會違反黨的規定；言下之意就是，她確定不會參選新竹市長黨內初選。

對於各縣市佈局，林錫耀說，除了疫情，選舉話題太多對施政等不是很好，希望能回到民主國家常態，但基於這兩點考慮，選舉佈局及節奏，他不否認，這次是比較慢，因為台灣面對問題不止一項，內有疫情外有戰情，對台灣衝擊都很大。

他說，其他政黨步調也慢下來，提名也沒有比較快，民進黨是有放得比較慢，六都現在北三都跟台中，北部三都連動性很高，複雜度、重要性也很高，民進黨對北三都不急，多觀察以靜制動，不必太早出牌，至於其他縣市，國民黨提名步調整個慢下來，民進黨會再看看，地方執政多是國民黨，時機條件都是考慮因素，太早翻牌不會有多大好處，民眾整天關切不是選舉，打下好基礎才是年底勝選條件。

至於是否還有鎖定政務官？林錫耀說，政務官若形象條件都符合且具備，社會也都在議論，民進黨會視而不見？「是否會考慮是否有適合政務官投入年底選舉，沒考慮才是異常」，政務官做得好是黨的資產及政績，到底是誰哪縣市？我無可奉告，時間接近時就會知道。