疫情延燒，確診數攀高，桃園市長鄭文燦13日指出，要持續提高疫苗覆蓋率，除再於15日開設22處社區接種站，也將在活動地點設置疫苗隨到隨打站，首站就是周末的桃園彩色海芋季，將提供500個接種名額，以多樣化方式提高疫苗覆蓋率，並成立居家關懷服務中心，滿足輕症居家照護。

鄭文燦說，桃園65歲以上長者疫苗覆蓋率三劑都是六都之冠，因應近期疫情升溫及疫苗施打意願提高，要在15日同步開設22處社區接種站，就近提供莫德納及高端疫苗接種服務，不在籍、不限年齡均可施打，並下修長者好禮領取年齡5歲，只要60歲以上長者或50歲以上原住民長者，都可使用免費愛心計程車往返接種站，並於接種後可獲得700元禮券及桃園好米1包。

鄭文燦也提到，市府陸續在各百貨、賣場及交通節點設置疫苗隨到隨打站，4月15日更在桃園彩色海芋季活動地點設置疫苗接種站，提供500位隨到隨打接種名額、莫德納疫苗，盼以多樣化方式提高疫苗覆蓋率。

針對中央推動輕症居家照護規畫，鄭文燦說，中央已匡列醫師、護士及藥師健保費用，並推動「健康益友APP」，可提供確診的居家照護個案線上醫療諮詢及健保資料，隱密性較高，由醫師看診開立處方後，民眾可透過紙本或電子處方箋，由藥師調劑送藥到宅，或請親友代為領藥。

鄭文燦也宣布民政局將成立居家關懷服務中心，滿足輕症者生活需求；環保局將負責垃圾清運，因輕症居家隔離者的垃圾視同感染性廢棄物，環保局也會以開口合約，請廠商到府收運，清運至環保署指定的廢棄物處理廠；衛生局、消防局及交通局負責醫療後送事務；教育局負責關懷學童，各局處以多元方式，讓輕症患者在居家照護期間得到最好的服務。

鄭文燦說，市府會持續開設5處社區採檢站，分別為桃園區「中路運動公園」、中壢區「中正公園」、中壢區「龍岡採檢站」、八德區「文昌休閒公園天幕」、龜山區「精忠第一市民活動中心」，若市民朋友有足跡重疊、症狀或覺得有需求皆可前往採檢。