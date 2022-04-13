1名女子日前要與聊天許久的男網友真實見面，她擔心對方本人有所落差，決定要「徵人」當「撤退演員」，她說應徵者若當天在遠方看到她頻揉鼻子，就要上前假裝巧遇她，並痛罵她「妳是不是有性病？害我一直看醫生！」還要對約會網友說「你自己小心，她到處約」，如此一來可拿2千元酬勞。

該女網友在臉書「偏門工作」社團發文說，徵「幫忙撤退」的男子，她這週末要與聊天許久的網友見面，擔心見到對方本人會與想像不同，又不知該怎麼「撤退」，因此她想到徵人當天到現場從遠方觀察她，如果她手一直勾頭髮就表示很滿意網友，應徵男子就可以直接離開，事後可領1千元。

1名女子日前要與聊天許久的男網友真實見面，她擔心對方本人有所落差，決定要「徵人」當「撤退演員」，對方幫忙將約會對象嚇跑可拿2千元。(翻攝自臉書「偏門工作」社團)

若當天女網友一直揉鼻子，即代表不滿意約會對象，應徵男子就要「裝作不經意」地與她見面，她會先裝出驚訝樣子，男子接著就說「X，真的是妳！」並很兇地說「妳是不是有性病？害我一直看醫生！」她則會回「你不要亂講啦」，男子則要對她的約會對象說「你自己小心，她到處約」，走的時候還要一直對她罵髒話。

女網友說若男子答應演出整套，可獲酬勞2千；奇葩徵人文章曝光，其他網友紛紛留言喊報名，也有人說「我願意花錢去現場笑一下」、「要先確定鼻子沒過敏」、「我可以三國語言髒話隨機調換，也可小孩帶著把你塑造成不守婦道的爛媽媽」、「別提徵人了，劇本真的很精彩」、「結果他不但沒走，還介紹妳去看他熟識的醫生，還說很有效，他已經感覺快好了」。