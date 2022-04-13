有帥鴿！牠「空中轉體＋完美俯衝」落地 網嗨：捍衛戰士

被鴿子耽誤的飛行員？1名網友日前驚見天空中1隻鴿子先是華麗地收起翅膀、全身360度旋轉俯衝地面，在最後接近地面時展開翅膀來個「完美落地」，宛如跳水選手般的俐落身手，讓網友嗨翻說「帥鴿一定有看過捍衛戰士電影」、「好一個花式進場」。

該網友在臉書「爆廢公社公開版」發表1則影片，影片中1隻鴿子在空中飛翔正準備向下俯衝到地面，只見鴿子下降時竟收起翅膀、頭部朝下並「不斷旋轉」，宛如跳水選手的華麗動作，最後在接近地面再展開翅膀，來個「完美落地」，一連串華美俐落的動作被目擊者拍。

網友見到天空中1隻鴿子先是華麗地收起翅膀、全身360度旋轉俯衝地面，在最後接近地面時展開翅膀來個「完美落地」，宛如跳水選手般的俐落身手。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

其他網友紛紛留言「鴿子也會牙通牙」、「空中轉體1800度，完美落地，10分」、「360度高難度旋轉加俯衝，真是名副其實的帥鴿」、「鳥中捍衛戰士」、「被特技擔誤的鴿子」、「帥鴿一定有看過捍衛戰士電影」、「花式技術流的鴿」、「好一個花式進場」、「好一個向下俯衝+副翼滾，這鴿子上輩子一定是飛行員」。

也有1名生物老師留言解釋，這隻鴿子應該常被游隼攻擊，因此用這種下墜方式能最快逃離攻擊有效範圍，也有網友認為該鴿子應是特殊品種「翻飛鴿」（又稱伯明翰翻飛鴿），該種鴿子能在飛行時做快速向後翻筋斗，能在天空中作縱橫或直線形的翻滾，有時也可和一般鴿子一樣飛翔。