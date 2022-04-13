疫情嚴峻，台大今(13)日表示，為降低師生感染風險，修課人數80人 (含) 以上課程，或無法維持安全社交距離的課程，自4月18日起改為遠距教學。

台大在官網公告，課程若採實體授課，須依以下規範辦理：

(一) 教室上課人數不得超過80人，落實課堂點名並禁止在教室內飲食。

(二) 教師於授課時得不戴口罩，惟需保持社交距離或有適當阻隔設備，學生上課須戴口罩。

(三) 上課教室應保持通風良好及定時清消。

(四) 其他課程如無法維持適當距離，請改採遠距教學。

台大也重申教育部日前公布的新版停課標準，強調若有師生確診，其授課、修課班級及接觸者應視疫調狀況暫停實體課程1至3天，課程改採遠距教學。

台大提到，如果確診師生授課或修課班級無密切接觸者，則可恢復實體課程。若有密切接觸者，則密切接觸者需居家隔離並篩檢，相關課程在篩檢期間停止實體授課，若密切接觸者篩檢結果均為陰性，則可恢復實體課程。

台大比照教育部辦法，若校內3分之1以上課程停止實體授課達10天，則所有課程全面改採遠距教學。