一般消費者自行找居家清潔大多會遇到不知服務員品質如何、爭議時求助無門、難以要求服務程度、需自己提供清潔用品、時間易被臨時調整等5大痛點，信義居家推出居家清潔常客專屬優惠，以「訂閱制」概念，不僅更加優惠，更一次滿足5大痛點，讓消費者預約居家清潔更加便利。

信義居家表示，自行找居家清潔的第1個痛點是坊間清潔廠商品質參差不齊，民眾不曉得清潔員的人品，對居家安全產生疑慮，因此許多人只要請居家清潔服務得要全程站崗，無法離開視線，若是透過信義居家預約，要求清潔員都需具備良民證，若是常客，消費者也可指定已培養信任與安心感的服務員。

而第2個痛點是清潔員的清潔程度難要求、坊間個體清潔員許多都未受過專業訓練，清潔品質難統一，這也容易產生第3個痛點，產生清潔爭議容易求助無門，信義居家表示，清潔乾淨與否有時很主觀，若是清不乾淨，不見得願意負責到底，但若是透過信義居家平台預約，不僅清潔員均受過專業培訓，平台也會居中在消費者與廠商中協調，事前明確的告訴消費者清潔所需的時數、清潔程度等，若是事後發生消費爭議，消費者也有管道能申訴。

第4個痛點為需自己提供清潔用品，信義居家表示，專業的居家清潔需要許多工具，例如清潔天花板要準備伸縮桿、清潔陳年尿垢需要專用的清潔劑、窗戶溝槽等要有對應的清潔用具等，若是需消費者自行提供，不僅需要多花費金錢購買清潔用品，也不見得買到符合需求的物品，透過平台預約的清潔服務，節省金錢，清潔也能更到位。

第5痛點為時間可能會被臨時調整，例如有些清潔員個體接案，人手不足，若是有接到其他金額較高的案子例如裝潢細清等，就會取消金額較低的居家清潔，消費者的權益難受保障，而透過信義居家預約，可以一開始就排定時間，也不擔心臨時被取消服務，造成時間安排上的困擾。

信義居家首度推出居家清潔常客優惠，以雙北為服務範圍，以「訂閱制」模式，解決過去消費者自行找居家清潔的5大痛點，分為月月清與周周清方案，不僅享有價格優惠，並保留供不應求的年前大掃除預約席次。