台鐵公司化爭議不斷延燒，先前行政院長蘇貞昌「可分紅40個月」說引眾怒，台鐵員工也持續抗爭，發動「五一勞動節不加班」活動，工會表示已有1.2萬人連署，參與司機員高達95%，估計當天會有超過90%班次停擺。

由於不滿交通部與行政院未經充分溝通，還未取得共識就排進立院逐條審查，引發工會反彈，台鐵企業工會理事長陳世杰表示，台鐵員工共有1.6萬多人，其中1.2萬人表達參加活動意願，司機員參與率來到95%，列車長80%，許多具駕駛資格的主管級員工也都力挺，屆時恐超過90%班次開不出來。

交通部長王國材對此表示尊重抗爭行動，但希望員工顧及旅客權益，能夠取消活動，並將於明天(15日)與工會協商，取得共識。

不過陳世杰指出，下周立院就要進行逐條審查，認為交通部並未撤回草案，不合常理，批評一邊喊協商，一邊照常審查，沒有誠意，活動將照常舉行，除非撤回草案才有協商空間。