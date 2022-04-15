近年來便利商店林立，一條街上可見許多不同品牌的超商林立，於是各家也想出各種方法搶客，希望能留住客群。日前，一名網友在網路論壇以「加入超商Line群的人多嗎？可以幹嘛？」為題發文，表示自己去小7買完東西，被女店員叫住並詢問「要不要加Line群？」，但他因為害羞先拒絕了。雖然拒絕了，他還是很好奇加了能幹嘛，於是上網發問，文一出引起網友熱議。

網友好奇為什麼他會被詢問 (圖/截自PTT)

一名男網友在網路論壇PTT發文：「剛剛去711買東西結帳完，說時遲那時快，女店員問我要不要加他們店的Line群，我覺得有點害羞，就先拒絕了。加入超商LINE群的人多嗎？裡面可以幹嘛？」。不少網友們歪樓回覆「她看上你了」、「想約你吧」、「可以把line資訊賣給詐騙集團」、「知道社區女鄰居的Line」、「代表你被認證超商常客」、「你錯過了一段姻緣」。

超商群組吸引許多「媽媽級」顧客(圖/shutterstock)

另外，許多熟客分享，表示加入群組真的方便又便宜：「蠻方便，一堆媽媽同事有加」、「我家旁邊的門市店長固定會傳優惠券 到門市刷條碼可以用 昨天存的」、「我覺得最實用是可以叫店員幫你預留東西，兩年前搶口罩加入後就沒再退出了」、「裡面的團真的很便宜，應該是量超大談的」、「廣告團購、優惠，還有需要什麼商品可以請店員留或幫忙搶超商的限定品」。