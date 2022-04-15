台電苗栗區處15日由處長陳華信率領台電志工，前往竹南鎮林先生住處，協助整理居家環境並致贈急難救助金，並將老舊燈具開關全部檢修更換，用實際行動展現台電愛鄉之情，善盡企業社會責任。

行動不便的林先生與81歲母親同住，長期以資源回收維生，房舍老舊髒亂，屋內用電設備年久失修、燈具不亮，台電苗栗區處經由竹南鎮大同社區關懷協會得知相關訊息後，發起本次志工服務活動，愛心志工屋前屋後、裡裡外外清潔打掃，改善居家環境衛生。

水電志工則協助檢視並更換老舊開關、插座及燈具，維護居家用電安全，並由處長陳華信致贈急難救助金，希望能幫助弱勢家庭度過難關，感受社會的溫馨與關懷。活動結束，林先生特地到家門口向志工們揮手道別，看著他滿足的笑容，這就是給志工們最好的禮！

台電苗栗區處表示，「關懷、服務」為台電公司推行多年的經營理念，除辦理類似志工活動，區處同仁亦長期關懷弱勢長輩，年年響應捐款活動，展現台電熱心公益的熱忱，希望透過參與這些活動，發揮拋磚引玉的效果，帶動更多的社會善心人士共同加入愛心服務行列。