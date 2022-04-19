苗栗縣府監測到石虎利用石虎橋。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗縣首創友善動物跨越橋 完工第436天石虎現蹤

苗栗縣縣府在卓蘭鎮老庄溪建置全國首創野生動物友善通道跨越橋（石虎橋），在今年3月16日也就是跨越橋完工後的第436天，首次監測到石虎利用，縣府也公開影像，公布好消息。

大安溪是苗栗縣、台中市兩地石虎重要交流廊道區，老庄溪下游匯入大安溪有約1公里的溪床三面光工程結構，造成棲地破碎，增加石虎路殺風險。

為此，苗栗縣府建置2座老庄溪跨越橋，稱為石虎橋，去年1月完工，今年3月16日首次監測到石虎從通道上方穿越，縣府農業處認為具有重大參考價值。

農業處自然生態保育科長張葦說，目前曾監測到白鼻心、鼬獾、家貓等動物通過石虎橋，並在橋完工後的436天發現石虎蹤跡，確認石虎也有利用橋梁。

考量越來越多動物在通道上方通行，也曾記錄到石虎躍上通道旁護欄的影像，將增加上護欄的導引板，改善通道上方導引板及鋪面，提升舒適與穩定度。

並在通道上方開口，讓動物可以通道內及通道上移動，增加使用的自由度，持續提升石虎使用通道上方橫越的意願。