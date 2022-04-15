桃園市環保局在在中壢區置地廣場舉辦「簡單生活實驗室嘟式樂園」，是全台首座環境教育快閃樂園。內有「陸域探險、海中奇緣、玩好生活」3大展區，希望以好玩的、互動的方式，民眾也可以認識自然保護。

環保局永續科科長井長瑞表示，嘟式樂園是為了推廣環境教育，因為理念與聯合國永續發展的目標很接近，此次也和XPark合作，主軸為海洋生態。三大展區包含「陸域探險、海中奇緣、玩好生活」，其中陸域探險介紹許厝港、沙丘、石滬、藻礁，海中奇緣則是透過聲光投影互動，探索海平面下畫面，還可以手繪創造專屬自己的海洋生物。

玩好生活則是平日開放團體預約導覽、假日安排不同主題DIY體驗及達人分享。井長瑞說，4月22日還邀請台灣首位水下鯨豚攝影師金磊，以「浪下的秘密」分享自己和鯨豚互動的過程。

主題展從15日舉辦至24日，到場遊玩完成任務可以抽電影票、和逸飯店住宿券、Xpark及巧虎樂園門票，詳情可至臉書粉絲專頁「嘟嘟園長-桃園市環境教育大使」查詢。

井長瑞也說，除了簡單生活實驗室，16日在新屋永安漁港舉辦「為海洋而跑」及「海洋童樂園．2022海洋日一童來桃園」活動。23日「2022桃園漁人島－與海相遇演唱會」於觀音濱海遊憩區登場，歡迎民眾參加。