桃園市16日新增159例本土確診個案，衛生局長王文彥指出，經分析統計，18歲以下有40例、佔25％；65歲以上有9例、佔5.6％，顯示學生較易被傳染，呼籲各級學校加強防疫作為。另外神準科技則全廠停工清消。

王文彥表示，16日新增159例本土個案，其中有117例完成疫調，確診事件相關有64例，其他確診者的接觸者有33例，感染源不明有20例，其餘42例仍在疫調中，既有傳播鏈中有13條皆有新增確診個案。

「學生較容易被傳染！」王文彥說，仁和國中、西門國小、中原大學、永平工商、楓樹國小皆有新增4例以上個案，較須留意。分析今天確診個案發現，18歲以下有40例、佔25％；65歲以上有9例、佔5.6％，顯示學生較易被傳播，而學校傳傳播鏈常與安親班、補習班、體育活動相關，呼籲各級學校防疫工作要再加強。

談及神準科技案也增加22例，累計138人確診。王文彥表示，工廠預計停工2天，環境清消後，除居家隔離者外，所有員工需要快篩陰性後採A、B班分流復工。

王文彥提及，採檢數達3823人，其中以西門國小1277人最多，其次為龜山某職場採檢1054人，疫情還在升溫中，市府呼籲各職場及學校設置防疫長隨時聯繫，以達到防疫效果，近期也有規畫要針對防疫長辦講習。