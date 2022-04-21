根據統計，全國停課學校數達572所，台北市目前已有99所學校停課，包括中小學及幼兒園，停課影響師生人數為4.6萬人、是歷來最高。台北市中小學、幼兒園的學生總數約36萬人，等於已有八分之一的學生停課中。

台北市教育局與各小學校長召開線上會議，明天也會與中學校長線上開會討論，這對學校衝擊比較大，不管是按照規定停課，還是演練停課不停學，運用線上教學等。

教育局表示，目前酷課雲課程已相當成熟，要讓學生的學習權益不受影響，也要校方與家長做充分溝通，後續再看疫情發展，進行滾動式修正。

台北市議員游淑慧在教育部門質詢時表示，市長柯文哲居隔第一天預言「本週全台會大亂」，看看北市府舉辦的活動，每個局處處理都不一樣，是誰在添亂?

北市府暫停國小畢業旅行，但有許多校外活動照常舉行，小學生最常前往校外教學的天文館仍開放，鄰里旅遊也照辦，難保家人參加旅遊不小心確診後不會傳染給小孩。

有些學校在疫情升溫初期，就先預防性停課，讓家長措手不及，必須備妥線上遠端教學的硬體設備，時不時還得盯在旁邊確認學習進度。

臉書有不少雙寶媽反應，真的是快被搞瘋了，其中一個孩子因匡列居隔、停課10天，好不容易準備復學上課，又接獲學校通知年紀小的弟弟也要停課10天，要配合學校開視訊上課，老師站在台上講課，其實電腦這端根本聽不到聲音。

有媽媽提出質疑，在這種往「與病毒共存」的風氣下，安親班沒有停課，學校也只停一班，而安親班其他學生依舊附近的兩三所學校上課，停課那班學生的兄弟姐妹，卻照常到學校讀書，雖然確診是莫可奈何，但這樣的停課方式是不是有點奇怪？