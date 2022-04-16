衛生局發現一熱區傳播鍊，來自秀林滿月酒，明天開始當地成立快篩站。（縣府提供）

花蓮今天新增55例新冠肺炎本土確診個案，相較昨天146例大幅減少。其中部立花蓮醫院群聚案中仍新增22人，衛生局長朱家祥表示，醫院試圖找出可能感染源，發現可能就在內科門診區的「內科」、「家醫科」與「體健科」，因此緊急呼籲4月11日至13日這幾天有到花醫這3科就診的民眾，盡速到門諾醫院篩檢站篩檢。

朱家祥說，花蓮昨天確診146例，被中央列入高風險區，主要來自部花院內感染傳播鏈，昨暴增77例（昨天累計103例），不僅醫護感染，也擔心外溢到家人朋友，疫情有擴大可能。不過，今天發現花醫新增22人，依照目前觀察，部立花蓮醫院院內感染外溢狀況比預期中來得少。

朱家祥說，部立花蓮醫院楊院長提到，他們在院內感染，希望找出感染區塊。因個案越來越多，分析發現累積區域，很有可能是來自醫院的一個門診區，因為該診區相關的人幾乎都確診。

朱家祥透過疫情記者會，楊院長呼籲4月1日至13日，曾經到過部立花蓮醫院的內科、家醫科、體健科3科就診的民眾，請速到門諾醫院的篩檢站篩檢。

另外，衛生局長朱家祥表示，昨天秀林出現1名確診者，但始終查不出感染源，至今天新增6名確診個案後，經疫調發現共同點，即為日前曾一同參加一場當地舉辦的滿月酒宴，懷疑群聚因此染疫。為此明天秀林鄉和中部落有一個快篩站，呼籲參加滿月酒的鄉親，盡量不要外出、不要聚餐，口罩戴好，前往快篩。