大甲媽祖回鑾沿台中海線，清水警分局長達24小時維安做到滴水不漏。（民眾提供）

婦女掉落衣物等，貼心的女警立即協助撿拾幫忙。（民眾提供）

大甲媽祖神轎上午沿台一線回鑾，中午就可進入大甲市區。（民眾提供）

大甲媽遶境鑾駕昨日中午進入清水警分局轄區，警方從沙鹿區向上路六段與沙田路口，清水與烏日分局進行護轎交接，由清水警分局長游永中扶轎進入清水分局轄區，長達24小時不停歇警力總動員；女警更貼心協助婦女維護交通、撿拾掉落物等，分局長遇迷路老婦女，還親自帶引至車站搭車，中午將由大甲警分局接棒。

清水警分局昨在沙田路旁一家公司廣場前集合，進行現地勤教及任務交付，並由分局長游永中即率隊在向上路與沙田路口等候，周邊則部署150警力護轎安全維護及疏導交通等任務。

大甲媽祖鑾轎昨日從烏日分局轄區緩緩接近，清水警分局長游永中率隊行禮後，接轎，一旁則有刑警、制服警護駕，100公尺後，警方將鑾轎交給地方宮廟接轎，順利完成接轎任務。因今年規定不鑽轎，一旁信眾在旁祈福，整個護轎、接轎維持秩序全由警方負責，全面總動員。

大甲媽回鑾時惟恐各陣頭宮廟發生搶轎情事，避免推擠衝突衍生擦槍走火鬥毆事件，清水警分局布下重兵警力，全力維護媽祖鑾轎安全；警方更沿途加強蒐證錄影遇有衝突即刻依法逮人送辦。

大甲媽祖上午10時遶境經清水區慈雲宮等，沿途信眾擺設香案及鮮花、素果恭迎媽祖回鑾，因有陣頭前來相迎引起警方的緊張，惟恐擦槍走火絲毫不敢掉以輕心。

國民黨主席朱立倫中午將於大甲溪橋頭南端的清水區，即清水區中山路與中華北路交叉口，恭迎大甲媽祖遶境進香回鑾。