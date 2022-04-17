台灣過去身為防疫資優生，相關政策一直朝著清零為目標，但近日本土疫情急轉直下，民眾黨發言人楊寶楨忍不住說，與病毒共存一直都不是人民能夠選擇的，而是看民進黨有沒有選舉需求，怒批「民進黨只顧著自己享受政治紅利，讓辛苦的基層人員疲於奔命，為政治服務！」

楊寶楨今（17）日在臉書表示，眼看疫情爆發難以收拾，執政黨發現清不了零才說要一步步走向與病毒共存，質疑是「做不到，才放推」。楊寶楨指出，先前疫情穩定時政府不喊共存，反而讓指揮中心指揮官陳時中每天開記者會報意義不大的數字，「不就是捨不得卸下防疫光環，為選舉在鋪路嗎？」

楊寶楨表示，國際社會早在2月開始就陸續放寬、取消防疫限制與禁令，卻看不到一直說要與國際接軌的民進黨政府提出相關配套措施，一直到3月底都還在以清零為目標，等到疫情擋不住，甚至單日確診數破千後，各路人馬才開始洗共存，「做不到就擺爛，才是民進黨防疫的最佳寫照！」

楊寶楨說，為了要與病毒共存，美國免費發放5億劑快篩試劑給民眾，日本則是準備3.5億劑快篩試劑，是其人口數的3倍左右，反觀台灣人民卻得用政府採購價的5倍才能買到快篩試劑，怒批執政黨不該把防疫當成政治操作的工具，若要與病毒共存就該公開說明放寬版本的防疫標準，「別讓人民活在未知當中、失去方向，也失去對政府的信心！」