中央流行疫情指揮中心今日找台北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市與花蓮縣首長開會，與會者達成共識應簡化疫調，以免拖垮公衛量能。至於有縣市提出應降低居家隔離強度，指揮官陳時中指出，是否以篩檢降低居隔強度，指揮中心與各縣市今未討論出共識，將各自提出方案後，4月25日再度開會討論，或許參考國際經驗，將天數縮短為7天。

陳時中說明，疫調為縣市政府主管權責，因此今日上午找了北北基桃、高雄、花蓮等高風險縣市開會，所有首長都有出席，從實務上提出建議。首先，大家都認為疫調有簡化必要；二是居隔強度、時間要縮短，才不會影響社會經濟活動或民眾正常生活。

密切接觸者定義。（圖／指揮中心提供）

陳時中指出，密切接觸者的定義，「同住親友」是大原則，有縣市認為「同班同學」、「同辦公室」、「同工作場域同事」也納入，對匡列的壓力很大，但大家討論後同意，匡列不會超過這幾種類別，因此後3項為最小匡列原則。

陳時中表示，請確診者負起責任，讓疫調變快，確診者應主動通知親友、校方、上班地方等機關的防疫長，由防疫長把資料通報地方衛生局。

居格天數與強度方面，是要採取剛性、軟性還是軟硬兼施？陳時中說，綜合各國經驗，居隔都是7天較多，各縣市蠻有共識，也有科學支持。

至於居隔強度，大家沒有直接討論到，是要用電子圍籬，還是一定範圍內用快篩來取代？大方向各縣市長都認同，但也有各自的想法，因此2天內會再開會議，各自提出居家隔離天數、強度的方案，綜整後提到專家會議，作為政策建議。