疫情延燒，雲林縣弱勢長輩反映最需要抗菌肥皂。（華山基金會提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣華山基金會長期服務弱勢長輩，面對近日疫情延燒，募集1300餘份抗菌肥皂等防疫物資送給縣內長輩們，基金會17日表示防疫重點除了戴口罩，手部清消更是不可或缺，老人家反映不習慣用酒精消毒雙手，因此特別募集抗菌肥皂，希望幫助老人度過這一波疫情風暴。

雲林縣華山基金會目前服務縣內約1500名弱勢、獨居老人，志工們進行居家服務時發現，許多老人家的防疫物資並不足夠，有些人重覆使用口罩、缺乏快篩劑與抗菌肥皂，老人家免疫力較低，且部分人還未施打3劑疫苗，急需為他們補充各種防疫物資。

基金會縣站長楊舒婷表示，基金會服務雲林約1500名老人家，扣除臥床者，還有約1300名老人家可自主行動，一旦與外界接觸便可能有染疫風險，有些老人家反映不習慣用酒精消毒雙手，因此抗菌肥皂對老人家相對重要，所以特別加強募集抗菌肥皂。

另外，偏鄉地區有些老人家因口罩不足，會重覆使用口罩，這也會增加染疫機率，因此也募集口罩送給老人家。快篩劑由於價格不便宜，老人家大多捨不得買，基金會會請志工協助，幫有需要的老人家進行快篩。

楊舒婷指出，面對染疫人數不斷增加，老人家的感染風險也相對提高，弱勢或獨居長輩因缺乏家人在旁隨時照料提醒，可說是高風險群，希望透過大家的共同關心，讓老人家可以度過這次疫情難關。

老人家們說，政府宣導防疫請大家注意雙手消毒，他們從小就習慣用肥皂洗手，但現在很多單位是送酒精消毒噴劑，用起來並不習慣，最需要的就是抗菌肥皂。