18日縣府舉行啟用典禮，縣長王惠美表示，感謝教育處、廠商「無暝無日」的達成目標，讓我們彰化學子能夠有舒適的學習環境，搭配完善的能源管理系統，能夠在舒適與節能知件達到平衡。(吳建輝攝)

彰化縣政府執行中央「班班有冷氣」政策，在缺工缺料的疫情期間，終於趕在今年夏天前完成，全縣213校共10萬師生受益，18日縣府舉行啟用典禮，縣長王惠美表示，感謝教育處、廠商「無暝無日」的達成目標，讓我們彰化學子能夠有舒適的學習環境，搭配完善的能源管理系統，能夠在舒適與節能知件達到平衡。

行政院2020年宣布「班班有冷氣」政策，核定教育部推動「公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫」，彰化縣政府率先辦理並在今年4月正式完工，除了冷氣裝設外，還有先進的能源管理系統，能夠有效達到節能減碳的目標。

王惠美表示，要感謝教育處同仁、協力廠商「無暝無日」的協助，來達成班班有冷氣的目標，這次包含電改工程、冷氣、能源管理系統等總經費達到21億3111萬189元，教育部補助18億9600萬，縣府自籌2億3440萬，另外還有後續電費補助、維修等4685萬9000元，而班班有冷氣計畫的推動，也明訂相關冷氣使用規範，希望朝節能及環保永續校園的目標前進。

王惠美說，縣府整年度用在教育上的經費占總預算的40％，都要感謝教育部，以及謝典林議長及議員們的支持，雖然相比六都來講還差很多，但在教育處、校長、老師們的用心下，彰化的教育是不輸給六都，另外也要感謝台電、遠傳能源管理系統，讓彰化能夠朝向節能環保永續校園的目標前進。

彰化縣6000間教室的冷氣管理系統，是使用遠傳能源管理系統(EMS)平台，會根據每班使用冷氣的習慣、外在環境變化來學習、警示、甚至主動告訴使用者如何使用系統，來達到最佳的節能排碳效果，達到永續經營的理念。