現場貴賓在牧師帶領禱告後，近500人一起揮動金鏟。（伯立歐家園提供／吳建輝彰化傳真）

王惠美表示，讓身障者穩定就業安心養老，一直是縣府努力推動目標之一，過去10多年來陳理事長用心打造身障友善場域，為彰化地區身障朋友安心養老的地方，共同打造「美好彰化、希望城市」。（伯立歐家園提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會『伯立歐家園』24日動土，前後花了11年時間募款籌措經費，過去2年因募款受到疫情衝擊，導致計劃嚴重停滯。（伯立歐家園提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會『伯立歐家園』24日動土，前後花了11年時間募款籌措經費，過去2年因募款受到疫情衝擊，導致計劃嚴重停滯，小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛表示，要感謝王惠美縣長積極拜託縣內慈善團體與企業募款，伯立歐家園得以順利動土，讓身障者有一處安心養老居所。

58歲的陳忠盛兒時因小兒麻痺高燒，被家人送到二林喜樂保育院讓瑪喜樂阿嬤照顧，經過栽培成年後成為藥師，18年前創立協會附設愛加倍工場，成為彰化第一座庇護工場，而11年前他有感許多身障者年過半百，因此募款打造身障者專屬長照機構「伯立歐家園」，伯立歐為小兒麻痺Polio音譯。

王惠美表示，讓身障者穩定就業安心養老，一直是縣府努力推動目標之一，過去10多年來陳理事長用心打造身障友善場域，像是庇護工場還有動土的伯立歐家園，未來完工後將可以成為彰化地區身障朋友安心養老的地方，共同打造「美好彰化、希望城市」。

陳忠盛說，真的很感動，1200坪基地原規劃1.6億工程費，近年因為疫情缺工缺料、大漲到將近2億元，讓募款陷入困境，要感謝王惠美縣長得知後，積極協助邀集各界一同來捐款，默默地替我們推廣，好讓家園早日落成。

陳忠盛強調，要感謝的人真的太多，這11年來我們走過許多艱辛的路，好在這條路上有許多貴人相助，感謝他們不離不棄、一路相挺，未來「伯立歐家園」完工後，還有更多路要走，也期盼大家能夠繼續支持，一起打造友善永續的身障養生家園。