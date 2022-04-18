創業家(8477)與旗下子公司松果購物因為使用「搜尋引擎優化(Search Engine Optimization，SEO)」技術，搜尋結果遭公平會認定有誤導消費者「逛錯街」效果，對創業家及子公司松果購物罰鍰各200萬元、80萬元。創業家今天表示，對於公平會在未完全瞭解相關機制前即開罰深表遺憾，此舉對集團商譽造成難以彌補損害須嚴正捍衛，創業家集團將在收到公平會正式函文後提出訴願。

公平會發現消費者在Google搜尋引擎打上特定品牌XXX名稱，但消費者點選進入「生活市集」、「松果購物」網站後，賣場並無該商品，主要是生活市集及松果購物經營者創業家兄弟及松果分別利用SEO技術所產生的現象，公平會認為有誤導消費者的情況。

創業家指出，公司秉持用網路力量改變零售產業的初衷，不斷優化平台技術服務，尤其在消費者體驗最重要的項目之一「關鍵字搜尋」，持續投注集團開發資源，目的帶給消費者更便捷的消費體驗。觀察民眾在電子購物的使用習慣，進站後除了進入主題活動外，最常使用的就是搜尋功能來找尋所需商品；以生活市集與松果購物兩個平台來看，每日的站內搜尋加總高達10～15萬次，而搜尋的字詞也並非平台能預測的。

實際例子如天氣冷的時候民眾會直接在站上搜尋「防寒大衣」，於此同時，為讓對這些關鍵字同時有興趣的消費者有更好的瀏覽體驗，系統便會自動把每個搜尋關鍵字生成一個集合頁面，用以補強人工對於分類頁面設想的不周全；也就是說對「防寒大衣」關鍵字同樣有興趣的消費者，便能在使用搜尋引擎查商品時更簡易地找到相關商品。

創業家表示，民眾在「生活市集」和「松果購物」輸入的搜尋字詞不計其數，搜尋字詞也包羅萬象；在每天輸入的數萬筆搜尋字詞中，若站上沒有完全相同商品，「生活市集」和「松果購物」的搜尋結果會產生近似商品的搜尋結果。

但若有業者反映不希望這些近似商品的搜尋結果被搜尋引擎蒐錄，只要一經通知，站上也會立即將這個字詞做特別處理。過往曾有部分廠商針對此類機制向司法機關提出不同意見，但經充分說明後，所有判決均認為創業家相關機制並未侵犯任何消費者或廠商權益。

公平會針對「生活市集」和「松果購物」搜尋機制開罰，未完全瞭解公司相關機制，創業家集團將在收到公平會正式函文後提出訴願。