知名眼科女醫師黃宥嘉多年前嫁入陳由豪家族，事後離婚收場，黃女常上電視節目談論豪門婚姻生活，多次被前夫陳文彥提告，指她在去年公開提到陳男的醫療個資，檢方依違反《個資法》起訴，台北地方法院18日開庭，黃女否認犯罪請求法官判她罪。

不過，陳文彥的律師則主張，黃宥嘉陸陸續續利用電視等大眾媒體，對陳及其家人、小孩，散布非公開資料，藉此獲得個人知名度等，加上黃拒不認罪，請求法院從重量刑。

黃宥嘉11年前與陳文彥結婚，2013年黃與婆家為了訂結婚時佩戴的珍珠耳環、項鍊和禮金100萬元歸屬問題鬧翻，雙方2017年離婚，黃事後常上節目談論豪門婆媳相處問題，雙方有多起民刑事官司。

去年2月，黃女在電視節目上談到前夫陳男的某項醫療檢查結果，因屬於法律保障不得蒐集、處理、利用的醫療相關個資，前夫陳男認為黃女公然在電視節目上揭露，已涉犯《個資法》， 憤而提告。