歐系廚房時尚精品，全聯福利點超值購32折起。（旺代企業提供）

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歐系廚房時尚精品，全聯福利點超值購32折起。（旺代企業提供）

歐系廚房時尚精品，全聯福利點超值購32折起。（旺代企業提供）

資深居家精品旺代企業旗下品牌比利時餐廚精品BergHOFF、荷蘭百年家品Brabantia，4／15-5／12於全聯福利中心集點換購，李奧刀具6件組、荷蘭皇家環保桶等七款商品最低32折起。

BergHOFF比利時焙高福是國際設計獎項常勝軍，專注生產美感與功能兼具的優質產品。LEO李奧刀具6件組輕巧使用不費力，礦石藍、玫瑰粉、薄荷綠，繽紛年輕，適用各種用刀時機，雙色刀座可自由拆卸更換霧灰及粉色上蓋，搭配李奧竹製砧板及李奧廚房3件組，烹飪美好心情不求人，全系列榮獲2018年德國紅點設計大獎。

全世界首創腳踏式垃圾桶的品牌，來自荷蘭Brabantia百年生活精品！環保桶時尚實用引領潮流，開闔緩降優雅如貴婦，金屬藍、純淨白、杏仁黃，小中大尺寸根據家庭使用習慣擺放搭配，垃圾桶不再只是丟垃圾，更能讓空間美麗零死角。6公升多功能置物籃-薄荷色則是時尚廚房的必備用品，廚餘回收、垃圾分類、當野餐籃提著走都很適合。(全聯福利中心集點換購自即日起至5月12日)