2022苗栗客家桐花婚禮暨賞桐一期一會即將登場，縣長徐耀昌今18日分別到苗栗市玉清宮、天雲廟上香祈福，祈求保佑活動當天順利圓滿。

桐花婚禮今年邁入第17屆，即將在4月23日在三義鄉西湖渡假村舉辦，將有36對佳偶將在浪漫的桐花下許下與子偕老的誓約。

另苗栗賞桐一期一會活動也將在4月30日在獅潭義民廟廣場舉辦，歡迎全國民眾共下來苗栗賞桐賞螢遶山花，體驗客家好風情，兩場活動皆配合中央疫情指揮中心防疫措施辦理。

今日上午由苗栗縣長徐耀昌率隊，文觀局長林彥甫帶領文觀局團隊陪同分別至苗市玉清宮、天雲廟祈求保佑活動當天順利，圓滿成功。

今年的桐花婚禮為展現隆重喜慶的客家特色，新人們將由在地傳統客家八音隊伍引領進場，並依序體驗「敲響幸福鐘」、「添燈儀式」等儀式。苗栗賞桐一期一會活動，結合苗栗極具客家特色之文化-伯公祭儀與桐花觀光資源，結合不插電音樂會與小農在地市集的節慶活動舉辦。

縣長徐耀昌指出，雖然受到疫情衝擊，但是希望本著祝福新人、為民服務的初衷，讓新人能夠在這溫馨的季節，伴隨著桐花的祝福邁入婚姻，也歡迎各地遊客屆時到苗栗賞桐，並見證全國最具特色的集團結婚

文觀局長林彥甫表示，今年準備6大幸福贈禮，新人六禮包括「儷人之行-桐戀假期」西湖渡假村平日雙人住宿券、「桐心知戀-新婚金飾」、「恩愛彌堅-手工蠶絲被」、「桐享喜悦-陶藝對杯」、「桐之祝福-喜餅禮盒」、「棗生貴子-喜米禮盒」，總共36組，總價值超過1萬7184元，諧音象徵「一起一輩子」，代表獻上對新人們最誠摯的祝福。