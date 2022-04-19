為改善岡山、燕巢及永安區積淹水問題，市府水利局投入1億2,911萬元，持續強化岡山五甲尾、潭底、燕巢海成及永安永達等抽水站的運作效能，讓上述地區防洪能量再提升，改善積淹水情形，目前相關改善工程將於汛期前完工。

岡山嘉興、潭底、燕巢海成及永安永華、新港等低窪地區，每逢大雨必須透過各抽水站抽排水，才能將社區內的積水往外排放，近年因短延時強降雨，瞬間造成排水路水位高漲，更需要提升抽水機組的抽水量能，因此水利局積極爭取經濟部水利署及市府經費，在110年辦理岡山五甲尾、潭底、燕巢海成及永安永達抽水站的老舊抽水機、發電機與配電盤等設備更新工程，以強化及穩定防洪機能，然施工期間遇國內外COVID-19疫情日趨嚴峻，缺工、缺料及塞港問題，使機組製造、運送及安裝時程延長。

水利局為趕在今(111)年完成機組汰換更新，協調在國外製造的機組除了透過航運運送，亦以空運將抽水機運抵台灣，縮短運送時間，讓新機組能於今(111)年發揮防汛功能，另外相關排水改善工程，如燕巢海成社區新建雨水下水道、永安區永達路、永安路及永華路等排水系統及岡山新建五甲尾滯洪池(滯洪量60萬噸)也已完工，未來搭配各抽水站操作可大幅提升社區的排洪量能。(記者 賴奕熏報導)