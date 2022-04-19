上海醫療能源面臨臨界點，多家醫院均表示急診大多處於超負荷狀態。4月17日《我打了上海15家醫院的急診電話，發現死亡背後重要原因》一文在微信朋友圈流傳開，文中作者表示，從下午2點半依次撥打了上海15家知名三甲醫院，詢問急診開診情況，耗時1個半小時。最後發現只有肺科醫院和長海醫院2家急診電話接通，且直接明確表示為開放狀態。

另有6家醫院急診處於開放狀態，但提示不接待門診可接收的病人。文中作者表示，其中有11家三甲醫院的急診電話全部無法接通，有些甚至連總機都無法打通。

根據澎湃新聞18日引述多家醫院回應，當前醫院急診大多處於超負荷狀態，線下接診了諸多急診患者，對於救護車送院的急危重症患者都會第一時間開展救治。而對於醫院急診電話部分是由於占線，部分也可能存在當時急診醫護人員忙於接診救護車入院的緊急患者。

例如上海市第十人民醫院方面指出，該院總機、總值班和急診預檢台電話一直沒有停，都在盡力接聽患者來電，17日零點開始到下午5點，總機就接聽437個患者電話，大大超過以往24小時300通左右的電話諮詢量。同濟醫院方面表示，該院總機24小時接聽電話，但由於患者來電很多會出現占線的情況，占線時由於電話系統問題，不提示占線音。