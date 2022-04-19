新北市2歲男童確診重症，經搶救無效今（19日）宣告不治，民進黨立委江永昌在臉書呼籲，「12歲以下孩童優先送醫、優先快篩」，指揮中心應該針對確診患者後送流程進行修正，並全力協助地方政府靈活調度有限的救護車資源。

江永昌表示，今日上午傳出不幸消息，中和的染疫重症幼童因併發腦幹腦炎與敗血症過世。大量的確診患者、地方衛生所人力物力難以負荷及針對確診病患後送的制度僵化等，都導致新北市政府目前的困境以及幼兒病逝憾事的發生。

他強調，指揮中心應該針對確診患者後送流程進行修正，並全力協助地方政府靈活調度有限的救護車資源。

江永昌要求，倘有12歲以下孩童是確診者或是確診者的密切接觸者，出現症狀而進線1922時，其後送送醫順序應該優先排案甚至應是最優先排案。12歲以下的兒童現階段既無疫苗可打，其病程進展及症狀與成人不同，非常需要優先獲得醫療處置，相關後送機制，現階段孩童都應該是最優先照護的對象。

此外，再次呼籲指揮中心，快篩劑應優先讓兒童使用，從這次案例來看，孩童的病程進展速度在半天之內就惡化到重症，因此當孩童有染疫風險時，非常有必要讓孩童及早發現、及早治療。因此孩童優先使用快篩劑，絕對是重中之重！「12歲以下孩童優先送醫、優先快篩」，衛福部不能再拖，重症清零這個防疫目標，在孩童身上，一定要達成。