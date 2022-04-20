行政院曾經5度把原住民族自治區法、原住民族自治法及原住民自治暫行條例送進立法院審議，原民會主委夷將‧拔路兒表示，原住民族自治區設置後可能導致花蓮、台東2縣廢止，10縣市行政區域也要調整，近半數台灣國土面積受影響，「優先問題在於社會共識的促成」。

行政院分別在2003年、2007年、2008年、2010年、2014年把原住民自治相關法律送進立法院審議，條文從15條至83條不等，且多次遭屆期不續審或政黨輪替撤回；而此次立法院委員提出的版本也從18條至110條不等，差異甚大。

夷將‧拔路兒表示，原基法擘劃的原住民族自治制度，是一套包含原基法、財劃法、地制法及自治相關法律的多種法律規範，以複合型的法制體系型態，共同構築原住民族自治制度，依據原基法的規範架構，原住民族自治制度不能單靠一部法律就可以推動，而是需要透過多種法律共同實踐。過去這幾年，陸續參與了山林資源的共管、民族教育的發展、語言的復振，乃至於長者的照顧和產業的發展等等，都是原住民族已開啟實質自治的具體成果。

夷將‧拔路兒說，深究多次遭不續審惖主要原因，為原住民族自治區設置後至少可能導致花蓮及台東2縣將廢止，10縣市行政區域也要調整，近半數台灣國土面積受到影響，導致各界無法形成立法共識，因此，設置原住民族自治區的優先問題不在法案制度的設計，而是社會共識的促成。

立委伍麗華說，目前各界對原住民族自治想像仍不同，建議原民會應啟動分區座談會；夷將‧拔路兒允諾，將在今年啟動16族討論自治藍圖。