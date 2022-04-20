食藥署前於17日邀請國內臨床醫學、小兒醫學、感染醫學等領域專家召開專家會議，建議核准莫德納疫苗適用於6至11歲兒童做為基礎接種，用法用量為施打兩劑，每劑0.25毫升是成人劑量的一半，兩劑施打間隔28天。食藥署今(20)日將召開ACIP專家會議，討論接種相關事宜。

家長最擔心疫苗副作用，根據臨床試驗結果顯示，兒童組除發燒的比例較成年組略高外，兩組發生不良反應的比例相近，大多屬於輕微、暫時性的不良反應受試者最常見的不良反應為注射部位疼痛、疲勞、頭痛、肌痛、畏寒、噁心/嘔吐、腋窩腫脹壓痛、發燒、注射部位紅斑、注射部位腫脹和關節痛。

另外，6至11歲兒童試驗組所誘發的中和抗體免疫原性結果，不劣於原療效試驗中18至25歲青少年及成人試驗組的免疫原性結果。

前台大感染科醫師林氏璧整理兒童打莫德納或BNT的科學證據，希望提供家長們參考。林氏璧說，莫德納的不良反應可能比BNT較高，在成人累積資料看來，中和抗體也相對高又比BNT持久，但在Omicron出來後，兩者的效果都沒有之前這麼好了、差距減少。

林氏璧認為，BNT兒童的問題是劑量太低了，劑量低當然就不良反應少，在美國施打後發生心肌炎機率遠低於青少年；莫德納效果理論上應該較好，但劑量可能太高，不良反應較高，畢竟劑量差了5倍。

至於，現階段台灣的6至11歲兒童大量施打疫苗，是否真的是利大於弊？以目前的資料看來，林氏璧打上一個問號，沒有非常明確的答案，靜待ACIP開會決議。

此外，就國外經驗，已經批准兒童接種莫德納疫苗的國，包括歐盟2月24日批准，劑量減半為50微克，兩劑相隔4週；英國4月14日批准，劑量為成人一半的50微克，2劑需隔4週；澳洲2月24日起施打，劑量為12歲以上群體一半的50微克，台灣目前施打建議與歐盟、英國、澳洲相同。