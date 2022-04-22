中央流行疫情指揮中心昨表示，近期陸續有疫苗抵台，除了數批莫德納疫苗之外，5月也可能有輝瑞/BNT疫苗到貨。指揮中心指揮官陳時中今天表示，目前輝瑞/BNT合約還沒正式簽訂，大約150萬劑左右，兒童和成人疫苗都會有。

兒童染疫人數漸增，指揮中心日前拍板6到11歲兒童接種莫德納半劑量，但仍有不少家長盼望輝瑞/BNT兒童專用疫苗來台。陳時中透露，輝瑞疫苗預計採購150萬劑左右，一部分是兒童疫苗、一部分是成人疫苗，兩種都會有。

陳時中進一步指出，由於6到11歲兒童總人數約120萬，以美國經驗接種率3成，即便打到5成，也不需要這麼多的量，且兩劑需相隔12周，所以不會一下子訂購150萬劑都是兒童疫苗。

但目前輝瑞/BNT兒童疫苗尚未通過國內緊急授權（EUA），是否會趕在5月到貨前進行審查？陳時中表示，相關資料送全後，將請食藥署（FDA）審查。