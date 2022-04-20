台中市前交通局長王義川、立委何欣純陸續宣布投入台中市長選舉，立法院副院長蔡其昌也被點名，3人誰最適合選台中？無任所大使林佳龍今出席「觀光首都，台北世界好」活動被問到此問題時，指出何是很有力量的母雞，現在王、何已經站出來，蔡雖未表態，但如果能夠更明確的表達爭取提名，相信支持者也會帶動更大的熱情。

與新潮流關係良好的立委何欣純，昨日在正國會議員陪同下宣布參選台中市長，被外界解讀是正國會要分裂新潮流。林佳龍認為，何有要爭取台中市長提名，地方的黨工職都樂觀其成，何在先前跟很多的議員就有聯合服務，議員登記參選的時候她也都有陪同，是很有力量的母雞，能夠超越派系。

至於有關派系的說法，林佳龍說，何欣純已有說明，不要從這個角度去解讀，事實上，何也是等了很久，發現黨內並沒有太多的人有表態，所以對於她願意表態，是相當的肯定。

林佳龍也讚賞王義川非常優秀，在中二立委選區補選立下戰功，同時是檢驗台中市長盧秀燕與市府團隊相當好的人才。他認為越多的人願意出來，爭取服務的機會，代表民進黨在台中市人才很多，另透過良性競爭帶動選情。

林佳龍強調，民進黨是提名前有競爭、提名後很團結的民主政黨，這點他非常有信心。

被問到王義川、何欣純與蔡其昌3人，誰出來選最適合？林佳龍指出，蔡沒有像其他2位這麼明確的表態，他若要爭取，大家當然與以尊重。王開了第一槍，接著何也積極表態，相信蔡一定也會傾聽民意，如果能夠更明確的表達他要爭取提名，相信能帶來支持者更大的熱情。

至於蔡是否該辭去副院長職位參選，林佳龍表示這是他個人的判斷跟決定，自己都予以尊重，而涉及到徵召的時候，相信黨主席和選對會，也一定會加以了解。