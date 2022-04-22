日本元老級天團SMAP是早年哈日潮的偶像男團，隸屬於傑尼斯事務所，成員有木村拓哉、中居正廣等人，是日本的「國民團體」，還曾獲大陸總理溫家寶的接見，是多年來首次單獨會晤的日本藝人，2016年宣布解散組合，其中三名成員稻垣吾郎、草彅剛、香取慎吾在團體解散後，自行組成一個新團體「新地圖」，近日烏克蘭戰火爆發，他們宣布捐款700萬幫助烏克蘭難民。

今年2月俄羅斯入侵烏克蘭，烏俄戰爭拉開序幕，多國對發聲挺烏克蘭，日本向烏克蘭捐贈醫療物資及頭盔等，戰事至今已經兩個月餘，戰火仍未平息，烏克蘭多地慘遭俄羅斯砲火攻擊，許多烏克蘭國民紛紛逃離家園，轉向其他國家尋求庇護，日本藝人「新地圖」成員稻垣吾郎、草彅剛、香取慎吾與日本財團成立基金「LOVE POCKET FUND」，總共捐出3000萬日幣（約700萬台幣），資助100位烏克蘭難民前往日本避難，提供前往日本的旅費。

該機構從本月20日開始接受申請，22日會架設查詢窗口，考量語言需求，工作人員皆會使用烏克蘭語進行協助。稻垣吾郎發聲「每天都看見戰爭的慘狀，希望能和大家一起做力所能及的事」，草彅剛表示「希望每個人的溫暖，可以幫助正在經歷困難的人，盼能迎來和平」，香取慎吾則說「我們會把大家的愛傳達給被悲傷包圍的難民們，願平安」。

而17年前男團SMAP的反戰歌曲Triangle，在烏克蘭戰爭爆發後引發討論，歌詞「只能看見破壞的未來世界，不值得愛」、「大國的英雄與戰火中的少女，應該互相尊重，因為同樣是生命」，批判戰火無情與生命的可貴。