新奇電動榔頭！有網友在臉書分享一支粉紅色外型的「榔頭」，並在貼文寫下「身為一個專業的水管工，隨身攜帶這支是很合理的」；從圖片可見，此榔頭不僅外型特殊，還附有3顆按鈕，其中一顆疑似是電源開關；貼文一出網友紛紛歪樓「真正的電動榔頭」、「專門修漏水」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1張「粉紅色榔頭」的圖片，他也在貼文寫下「身為一個專業的水管工，隨身攜帶這支是很合理的」；然而，該鐵鎚竟然有3顆按鈕，其中還有一顆按鈕疑似是電源開關，此貼文也引起網友瘋狂討論。

有名網友在臉書分享一支「粉紅鐵鎚」，其他網友一見驚呆害羞問「榔頭」的用途。（翻攝自爆廢公社公開版）

網友見圖中「粉紅色榔頭」紛紛表示，「我好奇另一邊的功能是要敲哪裡」、「真正的電動榔頭啊」、「這支真美」、「專門修漏水」、「多買幾把師傅每人一把」、「身為一個水電工，需要知道開關在哪」、「這支看起來很專業」、「修理壞掉的水龍頭」。

另外還有網友不解榔頭的另一端要怎麼用，「下面我能理解，上面是要？」，甚至還有網友不解「榔頭為何要充電？」。