騎士見路人穿越馬路按喇叭示警，竟救了路人

遛狗請配戴牽繩！有名男子在臉書放上1部影片，他表示騎車行經新北市新莊區復興路上，有名路人欲穿越馬路到對向街道，豈料，該路人穿越馬路至一半，他按喇叭示警，路人竟驚慌的往回逃，他猛然一看，原來該路人被「未牽繩」的狗吠及追趕，因此，才慌張地往回逃，讓他不禁想問「有攻擊性的狗還不牽繩，是想害誰」。

一名男子在臉書社團「爆怨2公社」發文，並上傳1部影片，他在行經新北市新莊區復興路上，原本騎機車按喇叭示警穿越馬路的路人，殊不知，該路人馬路只過一半，突然用跑跳的方式爆衝回原處，他仔細一看，該路人原來是被狗吠及追趕才往回跑，因此，他表示「有攻擊性的狗還不牽繩，是想害誰」、「遛狗請配戴牽繩」。

有名騎士因見一名路人穿越馬路至一半按喇叭示警，豈料，卻看到路人被狗追，他的喇叭聲也嚇跑該犬隻。（翻攝自臉書爆怨2公社）

影片一出，網友紛紛留言表示「我也遇過狗突然衝出來」、「好危險」、「辣椒水隨身帶，防狼防狗防暴力」、「誰家的狗，這樣隨便放很夭壽欸」、「說不定他正在被狗追要攻擊剛好你叭聲嚇退狗救了他」、「遇到這種喇叭大力按下去就對了」、「好可怕」、「上次也遇到晚上下班回去路上又超暗，狗狗突然衝過來」、「幸好是你救了他」。