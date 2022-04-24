有名外送員行經新北市板橋因不滿被按喇叭回嗆，竟遭2名屁孩當街持美工刀追砍。（翻攝自記者爆料網）

今(24)日凌晨，有名張姓外送員行經新北市板橋文聖路上，因不滿被後方林姓男子按喇叭，雙方大馬路上起口角，林男找王姓友人助陣，爭吵過程中張姓外送員被王男毆打，又被林男持美工刀劃傷，導致左手掌與右肩受傷，濺出大量血灑在人行道上；警方獲報到場，緊急將張男送醫救治，也循線逮捕林、王2人，依傷害罪移送偵辦；事發現場驚悚畫面也曝光了！

據《ETtoday新聞雲》報導，今(24)日凌晨，一名45歲張姓外送員行經新北市板橋文聖路上，後方有名19歲林姓男子因被擋到按喇叭示警，卻引他不滿回嗆，兩人便在路上吵了起來，林男不堪示弱，打電話找20歲王男來助陣。

3人爭執過程中，張姓外送員被王男毆打，一旁的林男也掏出隨身攜帶的美工刀朝他揮砍，造成他左手掌、右肩切割傷，當場噴血灑在行人道上，林男與王男施暴後隨即騎車逃離現場；警方獲報到場處理，將受傷的張姓外送員送去亞東醫院救治，幸無生命危險，員警也以車追人，循線逮捕林、王2人，訊後依傷害罪移送新北地檢署偵辦。