夜市丟垃圾差點被開單！有名外送員外送員在臉書發文，她表示行經新北市中和「興南夜市」時，看見「一堆垃圾袋」聚集，她原想將手中飲料杯丟棄，竟差點遭「埋伏」的稽查人員開單，打1999投訴，卻只得到回應該夜市管委會有設立「垃圾不落地」警示牌，但她怎麼看都沒發現該警示牌，怒怨根本是「陷阱」、「變相搶錢」。

一名女外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，她提醒外送夥伴日後到新北市中和「興南夜市」拿餐、送餐時，若有看到路邊擺放垃圾袋，千萬別將手上的垃圾丟進去，會遭一旁「埋伏」的環保局人員開單。

女外送員表示，昨日行經該夜市，只想將手中的飲料杯丟入垃圾袋中，差點就被開罰單，她也向1999投訴，卻只得到回應該夜市已經實施「垃圾不落地」許久，並在該夜市有設立牌子提醒逛夜市民眾，若不慎將垃圾丟入垃圾袋中，將會被「穿黑衣服」環保員開單，罰款金額1200元至3600元不等。

有名正妹逛興南夜市欲丟「飲料杯」差點落入被開單陷阱，讓她上網抱怨根本是變相搶錢。（翻攝自臉書外送員的奇聞怪事）

但女外送員指出，「管委會的人可以將很多垃圾放在『斑馬線』」，卻不許民眾丟小垃圾，另外，該夜市設立的「垃圾不落地」警示立牌，她也沒有看到，但環保局卻回應「可能被管委會的垃圾擋住」；她也拍下有名騎士因不小心將垃圾丟入垃圾袋中遭開單，並再次提醒「在興南夜市，不要看到垃圾袋就以為可以丟那個是陷阱，會傷荷包」，怒怨「變相去搶民眾的錢」。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「不排除是職業賺檢舉獎金的」、「垃圾不落地，然後一大堆大垃圾在地」、「真夠陰的」、「這是在釣魚吧？獎金肥喔」、「以環保局名義私兼做檢舉達人嗎」、「這個夜市以後就別再去消費了，讓它自然凋零消失吧」、「這個夜市也不知道得罪哪位，一直不順」、「我檢舉亂丟菸頭，不給我通過，還說模糊不清楚」。