23日基隆港務公司再設疫苗施打站，一早就湧現接種排隊人潮，現場至少需要等待1個小時。（陳敬哲攝）

23日基隆港務公司再設疫苗施打站，一早就湧現接種排隊人潮，現場至少需要等待1個小時。（陳敬哲攝）

23日基隆港務公司再設疫苗施打站，一早就湧現接種排隊人潮，現場至少需要等待1個小時。（陳敬哲攝）

基隆市政府呼應民眾接種疫苗需求，23日於港務公司再設施打站，區分為上午與下午兩個時段，一早不到9時就排湧現人潮，隊伍約有200至300公尺，排隊民眾等待約1個小時，才能前進到一半左右，有人曾經試著預約診所，但預約難度高，因此直接前往施打站，也有人看到新聞報導趕快前往。

30多歲黃小姐曾經試著在診所預約打疫苗，但得到回覆疫苗量都不多，可能要提早2到3個小時到，得知港務公司施打站再開，認為疫苗數量應該會比較多，因此想說試試看， 預計接種莫德納，黃小姐認為，外額外增加施打點，疫苗量比較多外，如果路過民眾看到排隊人潮，也會知道有疫苗可以打。

坦言看到疫情再次爆發，仍然會些許擔心，黃小姐說，自己主要在基隆與台北兩地活動，病毒不可能消滅他，希望能接著疫苗降低致死率，當感染人數達到一定數量後，相信新發現個案就能慢慢減少。

曾經擔心疫苗副作用，也因疫情再次擴散，58歲謝先生也一早到了施打站，謝先生表示，自己曾經打了兩劑莫德納，因太太在電視上看到不良反應事件，建議先打兩劑就好，但是現在疫情越來越嚴重，仍趁著機會趕快接種第3劑。

現場排隊28歲江小姐，因前兩劑都打BNT，第3劑計畫混打莫德納，江小姐說每個人多少都會有些副作用，要看身體狀況而定。針對基隆疫情江小姐提出擔心，基隆人比較少確診人數卻多，但肯定基隆市政府防疫措施，新冠疫情沒有辦法控制，沒有辦法強迫每個人都在家中不出門，把能掌握的事處理好即可。