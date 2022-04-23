彰化縣今天最新足跡。(衛生局提供／吳建輝彰化傳真)

新冠肺炎疫情確診數持續攀升，彰化今天新增34確診個案，包括7例社團旅遊聯誼群聚、9例婚禮宴席群聚、4例外縣市感染個案、8個縣內感染，還有6個疫調中，衛生局長葉彥伯說，今天彰化新增8個無感染源確診，這是一個警訊，代表彰化社區染已經開始流行。

葉彥伯表示，目前縣內跨縣市社團、婚宴感染感染鏈已經收斂，大概剩下一些家戶接觸者，不過值得注意的是，今天34例中有8個案例沒有外縣市足跡，應該就是彰化本縣社區感染個案表示整個疫情已經進入社區，因此慢慢會有自己的個案與群聚出現。

葉彥伯說，彰化市公所採檢2、300人，包括密切接觸者等，目前都呈現陰性，接下來公所可以按照相關防疫指引與準則，恢復正常作業；未來衛生局也會發布新的防疫措施，新版的防疫指引提供給民眾，來加強防護保護你我的安全。

葉彥伯也說，依照國外統計omicron有將近7成個案是沒有症狀，縣內這8個新增確診個案則是發現自己有症狀後，到整所求診，但因為感染初期可能都沒有症狀，因此潛伏在不同傳染鏈裡面，因此不見得會被發現，感染沒症狀但也會有傳播力，這是一個訊號，代表縣內社區感染已經開始流行。

葉彥伯強調，未來將會針對高風險場域，像是醫院、長照機構、重要機關等加強防疫措施，另外還是要提醒盡快施打疫苗，縣內75歲以上長輩施打比例很少，65歲則還有2成多未打，還是建議大家有疫苗就趕快施打，而很重要的一點口罩一定要戴好、戴滿，隨時注意密合度，與陌生人保持安全距離，以減少感染率。