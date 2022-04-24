台灣賽車教父「廖老大」6日以打龜號跑出零四加速8.72秒，成功打敗大陸網紅的紀錄，但有網友質疑中國車涯App上打龜號的零四最佳成績為8.88秒，質疑先前的8.72秒是造假。對此，廖老大昨（23日）租借私人場地，零四跑出8.59秒，一舉刷新亞洲紀錄，打臉酸民，更誓言下一步將挑戰世界紀錄7.9秒。

有網友觀察到廖老大的零四記錄已登錄在中國車涯App上。（翻攝自爆廢公社）

台灣賽車教父「廖老大」與大陸網紅「HG杰爺」杰尼龜較勁0到400公尺（下簡稱零四）直線加速秒數，在本月6日於台中高美濕地成功跑出8.72秒的紀錄，成功打敗「杰尼龜」的8.93秒，可惜當時仍未超越亞洲紀錄8.62秒，廖老大則發豪誓，稱他2個月內絕對會打破亞洲紀錄。

廖老大打造「打龜號」與大陸網紅較勁，圖為本月6日打龜號在台中高美濕地進行零四實測，當時吸引眾多民眾到場加油。（圖／中央社提供）

事後，大陸網友質疑在台中測得的8.72秒紀錄，遲遲未上傳至中國車涯App，懷疑造假；對此，廖老大在13日再度前往台中一處私人場地測試，跑出8.88秒成績，並將成績上傳至中國車涯，但仍有不少大陸抖音車圈博主質疑廖老大未將成績上傳至美國車涯（美國車速家Dragy），再度質疑紀錄真實性。

據此，廖老大23日晚間再次透過直播表示，23日凌晨借用台中一處私人場地，以3支手機，其中2部搭載中國車涯測速，成功測出打龜號最新零四成績為8.59秒，證實已打破亞洲紀錄的8.62秒，但因天候不佳，衛星無法成功連結，導致成績上傳失敗，但另1部美國車涯App測得之8.68秒紀錄已順利上傳。廖老大誓言，下一步將挑戰世界7.9秒紀錄。

但在「D2慈善車聚活動」開始前，有網友就發現美國車涯的紀錄上已多出「賽車教父－廖老大」零四 8.68秒成績，是第1名。而臉書社團《爆廢公社》則有網友驚喜發文，曬出一張照片大陸車涯的App截圖，圖中零四第一名紀錄也已更新為廖老大的8.59秒；該網友說，大陸車涯疑似是迫於壓力，才緊急於凌晨上傳廖老大的「新亞洲紀錄」。