受到全球經濟前景不明與外部市場動盪，大陸黑色系期貨25日早盤走低，其後跌幅進一步擴大，其中，鐵礦石跌幅超過10％，焦煤、焦炭跌超6％。
綜合陸媒報導，大陸黑色系期貨25日開盤走低，鐵礦石跌近10％，矽鐵跌超5％，錳矽、不銹鋼跌、螺紋鋼跌超4％。其後跌幅進一步擴大，鐵礦石期貨跌超10％，滬鎳跌超7％，焦煤、焦炭跌超6％。
世界鋼鐵協會近日剛剛發佈最新版短期（2022年-2023年）鋼鐵需求預測報告。報告指出，全球鋼鐵需求繼2021年增長2.7％之後，預料2022年僅增長0.4％，達到18.402億噸，需求明顯放緩。
另外，中鋼協25日舉行2022年一季度發布會，中鋼協副會長兼祕書長屈秀麗也指出，2022年第一季大陸鋼鐵表觀消費量約2.35億噸，年減下降9.5％，但強調第一季大陸鋼鐵行業市場供需總體平衡，鋼材價格小幅回升。
據中鋼協測算，今年第一季，大陸市場鋼材波動上行，中國鋼材價格指數（CSPI）平均值為135.92點，年增4.38％。3月底，中國鋼材價格指數為138.85點，月增2.41％，年增1.89％。2022年第一季，主要用鋼行業實際鋼材消費年減5％。同期，中國鋼表觀消費量約2.35億噸，年減9.5％。
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